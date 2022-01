Mittagspause gefährdet

Mannheim. Akut gefährdet ist an der Franklin-Ganztagsgrundschule im Mannheimer Stadtteil Käfertal das Mittagsangebot. Wegen Personal-Engpässen müssen die Eltern damit rechnen, dass die Schulleitung das sogenannte „Mittagsband“ zumindest zeitweise streicht. Das würde bedeuten, dass sie ihre Kinder um 12 Uhr abholen und für den Rest des Ganztags um 13.30 Uhr wieder bringen müssten. Am Montag, dem ersten Schultag nach dem Ende der Ferien, war es Rektor Oliver Gunter in letzter Minute gelungen, die Betreuung mit Hilfe ehrenamtlicher Kräfte sicherzustellen. Vorausgegangen war ein dringender Appell an die Eltern, sich zur Verfügung zu stellen. Das sei allerdings „keine tragfähige Personallösung“, betont Gunter in einem Brief an die Betroffenen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Ganztagskonzept des Landes sieht zwei Aufsichtspersonen für bis zu 160 Schülerinnen und Schüler vor – nach Ansicht von Eltern, Schulleitungen und Stadt viel zu wenig. Aber selbst diese wenigen Personen für die Betreuung zu gewinnen, sei äußerst schwierig, so der Rektor. Wenn das nicht gelinge, müsse die Schulleitung „das Mittagsband schließen“. Gemeinsam mit dem Schulamt arbeitet sie an einer Lösung. bhr