Biblis/Bürstadt. Ohne Termin geht in den Modegeschäften in Biblis und Bürstadt gar nichts. Die Ladenbetreiber dürfen ihre Kunden nur nach Voranmeldung hereinlassen. Um spontan einen Termin vereinbaren zu können, haben die Geschäftsleute ihre Telefonnummern außen gut sichtbar angebracht. Die Anmeldung sei keine Verpflichtung, etwas zu kaufen, machen die Ladeninhaber deutlich. Mit Sorge schauen sie nach Worms, wo sich die Kunden ohne Termin in den Geschäften umschauen können. Burkhard Vetter aus Bürstadt ärgert es, dass auch andere Branchen ohne Voranmeldung ihre Kunden einlassen dürfen. Außerdem befürchtet er, dass bei steigenden Infektionszahlen die Läden wieder schließen müssen. ps