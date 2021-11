Mit mehr Tests gegen die Corona-Krise

Berlin/Mannheim. Die Corona-Lage in Deutschland und der Region spitzt sich immer stärker zu. Auch in der Bevölkerung wächst die Unzufriedenheit mit dem politischen Corona-Management. 52 Prozent der Deutschen fordern im Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen härtere Maßnahmen. 58 Prozent begrüßen es aber, dass bundesweite Geschäfts- und Schulschließungen oder Ausgangssperren nach der Änderung des Infektionsschutzgesetzes nicht mehr möglich sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dagegen gibt es jetzt eine klare Mehrheit für die allgemeine Impfpflicht: 69 Prozent fordern sie. „Es hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass sich Corona durch die Verweigerungshaltung einer kleinen Minderheit wieder so stark verbreitet hat“, sagte Matthias Jung von der Forschungsgruppe.

Die neue für Baden-Württemberg geltende Alarmstufe II hat in Mannheim zu einer „deutlich gesteigerten Nachfrage“ an Testangeboten geführt. Das hat die Stadt am Freitag mitgeteilt – und damit das bestätigt, was optisch über die Woche hinweg schon sichtbar gewesen ist: Teilweise war es vor Teststationen zu langen Schlangen gekommen. Mit Blick auf das „aktuell sehr dynamische Infektionsgeschehen“ sowie die 2Gplus-Regel wolle die Stadt „weitere Teststellen genehmigen, um dem erhöhten Bedarf gerecht zu werden“, teilte Gesundheitsbürgermeister Dirk Grunert mit. Neue Stationen soll es laut Gesundheitsamtschef Peter Schäfer bereits an diesem Wochenende geben.

Verstärkte Kontrollen

Derweil hat die Polizei anlässlich des „Black Fridays“ damit begonnen, die Menschen in der Mannheimer Innenstadt daran zu erinnern, die Sicherheitsabstände einzuhalten und Masken zu tragen. Strafen wurden noch keine verhängt. Auch an den vier Adventssamstagen sowie auf den Weihnachtsmärkten sind in Mannheim und Heidelberg Einsatzkräfte unterwegs, um die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen zu kontrollieren. In den Mannheimer Krankenhäusern ist die Zahl der Corona-Intensivpatienten innerhalb von acht Tagen von 22 auf 31 gestiegen. Daher müssen zusätzliche Stationen bereitgestellt und planbare Behandlungen abgesagt werden, etwa Knie- und Hüftoperationen. Im Klinikum, im Theresienkrankenhaus und im Diakonissenkrankenhaus könnten aber auch von Covid unabhängige Notfälle weiter versorgt werden, betonten die Ärztlichen Direktoren Hans-Jürgen Hennes und Dieter Schilling auf Anfrage.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aktuell kämpft das Uniklinikum Heidelberg mit drei Problemen: Die Covid-Patienten auf der Intensivstation sind jünger als in den vergangenen Wellen, ihre Verweildauer dort ist länger und es stehen zehn bis 20 Prozent weniger Pflegekräfte als noch vor einem Jahr zur Verfügung. Aktuell lägen in Baden-Württemberg 80 bis 90 Prozent Ungeimpfte auf den Intensivstationen, sagt der Leiter der Intensivmedizin am Uniklinikum, Michael Preusch. Wer als Geimpfter dort lande, bringe eine signifikante Anzahl von Grunderkrankungen mit. Aktuell können an der Uniklinik personell 78 Hochleistungsintensivbetten für Beatmungspatienten betrieben werden. Von diesen sind 21 mit Corona-Patienten belegt. Allerdings gebe es darüber hinaus sehr viele Schwerkranke außerhalb von Corona, die ebenfalls sehr versorgt werden müssten, so Preusch. bjz/mig/seko/sma