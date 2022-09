Millionen fließen in den Schulbau

Mannheim. Wenn die Flure in den Schulgebäuden verwaist sind, haben Bauarbeiter traditionell Hochkonjunktur. Das war auch in diesem Jahr nicht anders: Während der Sommerferien arbeitete die städtische Schulbau-Gesellschaft BBS an 15 Projekten gleichzeitig. Das Gesamtvolumen der Maßnahmen liege bei 181 Millionen Euro, so die Stadt Mannheim. Mit der Friedrich-Ebert-Schule auf dem Waldhof geht in der kommenden Woche die elfte Mannheimer Grundschule in den Ganztagsbetrieb. Der Ausbau soll zügig weitergehen, kündigt Bürgermeister Dirk Grunert an. Denn ab 2026 tritt bundesweit ein Rechtsanspruch auf Ganztagsplätze in Kraft. Bis dahin soll möglichst die Hälfte der 33 Mannheimer Grundschulen einen Ganztagsbetrieb anbieten. bhr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1