Millionen-Bedarf im Stadion

Mannheim. Um das Carl-Benz-Stadion in Mannheim fit für die Zukunft zu machen, sind zweistellige Millionenbeträge nötig. Das steht in einem lange erwarteten Gutachten zum Sanierungsbedarf in dem fast 30 Jahre alten Stadion, das die Stadt Mannheim in Auftrag gegeben hatte.

Demnach wären für einen langfristigen Spielbetrieb in der 3. Liga Investitionen in das Stadion von mindestens rund 22 Millionen Euro notwendig. Für Liga 2 wären es circa 49 Millionen, für Deutschlands Fußball-Oberhaus rund 61 Millionen.

Unabhängig von der langfristigen Perspektive sind dem Gutachten zufolge eine Reihe von dringenden Sofortmaßnahmen notwendig, damit der SV Waldhof von der DFL auch für die übernächste Saison – also 2023/2024 – eine Lizenz für die 3. Liga bekäme. Die Kosten dafür werden auf rund acht Millionen Euro beziffert. Dazu gehört zum einen ein komplett neues Stromnetz für das Stadion.

Waldhof-Präsident Bernd Beetz – der Verein hat das Stadion von der Stadt gemietet – hatte zuletzt immer wieder den Wunsch nach einem neuen Stadion an einem anderen Ort geäußert und dafür auch eine Finanzierung angeboten.

