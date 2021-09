Merkel macht der Union Mut

Berlin. Knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl dominiert die Debatte über ein mögliches Linksbündnis von SPD, Grünen und Linken den Wahlkampf. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warnte am Montag in Berlin: „Die Linkskoalition ist kein Phantom, sondern sie kann Realität werden.“

Die Linke warb ausdrücklich für Rot-Grün-Rot: Eine Ampelkoalition „wäre Wahlbetrug mit Ansage, weil die SPD mit der FDP ihr Wahlprogramm nicht umsetzen kann“, sagte Linksfraktionschef Dietmar Bartsch. Die Linke legte ein „Sofortprogramm“ vor, in dem sich die Partei für ein Bündnis mit SPD und Grünen stark macht: „Es gibt in diesem Land eine Mehrheit, die Ungleichheit und Armut nicht länger hinnehmen will“, heißt es dort. Man könne nicht noch einmal vier Jahre so weitermachen, sagte Linken-Chefin Janine Wissler im ZDF-„Morgenmagazin“.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken vermied eine Festlegung. Sie betonte, „dass wir nicht vor Wahlen über mögliche Koalitionspartner sprechen und nachdenken, sondern danach“.

CDU gewinnt leicht dazu

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hält eine Koalition mit der Linkspartei nach der Bundestagswahl für unwahrscheinlich. „Die Linke muss jetzt selbst entscheiden, ob sie regierungsfähig sein will oder nicht. Ich sehe das aktuell nicht, sondern da gibt es widerstreitende Interessen“, sagte sie am Montag dem Sender Phoenix. Die Linke habe sich im Rahmen der Afghanistan-Abstimmung im Bundestag „ins Abseits gestellt“, als es darum gegangen sei, Menschen von dort auszufliegen, sagte Göring-Eckardt.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Union angesichts desaströser Umfragewerte zu einem selbstbewussten Wahlkampf ums Kanzleramt aufgerufen. Die Union stehe für Maß und Mitte und dafür, Brücken zu bauen, sagte Merkel nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Teilnehmern am Montag in der wohl letzten Sitzung der Unionsfraktion vor der Bundestagswahl am 26. September. Die Kanzlerin sagte nach diesen Informationen mit Blick auf ihre 16 Regierungsjahre, ihr Rat sei, sehr viel selbstbewusster über die Union zu sprechen. Man könne stolz sein darauf, was die Union geleistet habe. Man habe vieles auf den Weg gebracht.

In einer neuen Umfrage zur Bundestagswahl legt die SPD noch einmal weiter zu – auch die CDU gewinnt wieder leicht. Im am Montag veröffentlichten Insa-Meinungstrend für „Bild“ käme die SPD auf 26 Prozent (plus einen Prozentpunkt). Die Union legt im Vergleich zur Vorwoche einen halben Prozentpunkt auf 20,5 Prozent zu. Grüne (15,5 Prozent) und FDP (12,5 Prozent) verlieren jeweils einen Punkt, die Linke (6,5 Prozent) verliert einen halben Punkt. Die AfD (11 Prozent) hält ihren Wert. dpa