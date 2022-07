Mehrheit steht zur Ukraine

Mannheim. Die Mehrheit der Wahlberechtigten meint, dass Deutschland die Ukraine weiter unterstützen soll, auch wenn dadurch die Energiepreise steigen sollten. 70 Prozent sprachen sich in einer Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen dafür aus. Trotz des Rückhalts für eine weitere Unterstützung der Ukraine fordern der Umfrage zufolge weniger Befragte (35 Prozent) als Anfang Juli (44) eine Verstärkung der militärischen Hilfe für das Land. 32 Prozent plädieren für ein unverändertes militärisches Engagement. Nur eine Minderheit (16 Prozent) glaubt, dass es in den nächsten Monaten zu Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine kommt. Uneins sind die Deutschen bei der Frage, ob Russland weiter Erdgas liefert: 48 Prozent glauben dies, 44 Prozent gehen vom Gegenteil aus. was

