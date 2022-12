Mehrheit hinter Flughafen

Mannheim. Eine Schließung des Mannheimer Flughafens steht für den Großteil des Mannheimer Gemeinderats nicht zur Debatte. Nach wie vor gebe es „eine starke Nutzung des Flughafens durch die ansässige Industrie“, stellte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) bei den Beratungen für den Haushalt für 2023 klar. CDU-Fraktionschef Claudius Kranz betonte, eine Schließung wäre „das völlig falsche Signal. Wir kämpfen hier regelmäßig dafür, dass wir Unternehmen ansiedeln und Arbeitsplätze erhalten“. Ähnlich argumentierten auch FDP und Freie Wähler/Mannheimer Liste (ML).

Die Fraktionen von Grünen und LI.PAR.Tie hatten zuvor mit Anträgen für Aufsehen gesorgt, den City-Airport dichtzumachen. Angeführt wurden ökologische sowie wirtschaftliche Gründe. Der Flugplatz sei ein dauerhaftes Zuschussgeschäft, in der Sitzung war von rund 300 000 Euro pro Jahr die Rede.

Auch SPD-Fraktionschef Thorsten Riehle gingen die Anträge „zu weit“. Er habe durchaus Interesse an einer „grundsätzlichen Klärung“ zum Nutzen des Flugplatzes. Allerdings müsse man erst mit den Unternehmen in der Stadt sprechen, ob die auch den Flughafen in Speyer nutzen könnten.

Die beiden Anträge zum Flugplatz gehörten zu einem Paket von rund 200 Anträgen, mit denen die Fraktionen noch Änderungen am Etat-Entwurf der Stadtverwaltung vornehmen wollten und von denen viele – sehr zum Unmut des Oberbürgermeisters – auch eine Mehrheit bekamen. Nach einer gut elfstündigen Sitzung beschloss der Gemeinderat dann mit grün-rot-roter Mehrheit am späten Dienstagabend den Etat für 2023. Er kalkuliert mit Einnahmen – etwa durch Steuern – in Höhe von rund 1,405 Milliarden Euro. Dem stehen Ausgaben – etwa für den Sozial- oder Kulturbereich – von rund 1,378 Milliarden Euro gegenüber. Bei einem großen Teil der für 2023 geplanten Baumaßnahmen handelt es sich um die Sanierung und den Neubau von Schulen.

Grünen-Fraktionschefin Nina Wellenreuther lobte insbesondere die gesetzten Akzente beim Klimaschutz und für eine krisenfeste Gesellschaft. Ihr SPD-Kollege Riehle sprach von einem „Haushalt der Stabilität und Verlässlichkeit, weil wir keine Vorhaben abmelden“. Er nannte explizit den Neubau der Stadtbibliothek und des Kultur- und Sportzentrums in Wallstadt. Dennis Ulas (Linke) lobte einen „soliden Haushalt in unsicheren Zeiten“.

CDU, ML, FDP und AfD stimmten gegen den Etat. Ihre Fraktionsvorsitzenden Kranz, Achim Weizel, Birgit Reinemund und Bernd Siegholt begründeten ihre Ablehnung im Wesentlichen damit, die grün-rot-rote Mehrheit habe zu viele ideologisch motivierte Projekte durchgesetzt. Damit sei die Finanzplanung der Stadt vor allem angesichts aktueller Krisen nicht mehr solide.