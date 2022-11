Mehr Poser verwarnt

Mannheim. Mehr Verwarnungen und kontrollierte Fahrzeuge in Mannheim – das ist die Bilanz der Ermittlungsgruppe Poser des Polizeipräsidiums Mannheim. Zwar hat es im Jahr 2022 fast doppelt so viele Verwarnungen für Poser in der Innenstadt gegeben wie im Vorjahr. Dafür wurden aber auch mehr Fahrzeuge kontrolliert. Wie genau sich der Verkehrsversuch auf das Poseraufkommen auswirkt, lässt sich zu diesem frühen Zeitpunkt laut Polizei noch nicht sagen. Bislang sei erkennbar, „dass sich die Szene nicht mehr auf der Rundtour „Fressgasse-Kunststraße“ zeigen könne. Planungen für Kontrollen im Jahr 2023 laufen bereits mit der Stadt – losgelöst vom Verkehrsversuch. lia

