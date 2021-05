Mehr Normalität für Geimpfte

Berlin/Mannheim. Die geplante Rücknahme vieler Corona-Beschränkungen für vollständig Geimpfte und genesene Menschen hat die nächste Hürde genommen. Der Bundestag billigte eine entsprechende Verordnung der Bundesregierung am Donnerstag mit großer Mehrheit. Dafür stimmten die schwarz-rote Koalition, Grüne und Linke. Die FDP enthielt sich, die AfD votierte dagegen. Wenn an diesem Freitag auch der Bundesrat zustimmt, könnten die Erleichterungen am Wochenende in Kraft treten.

AdUnit urban-intext1

Hoffnung auf ein Stück mehr Normalität macht auch ein Modellprojekt im Mannheimer Rosengarten, dessen Ergebnisse am Donnerstag vorgestellt wurden.

Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) sprach bei den Lockerungen für Geimpfte und Genesene von einem wichtigen Schritt und einem rechtsstaatlichen Gebot. Da nach wissenschaftlicher Expertise des Robert Koch-Instituts (RKI) Geimpfte und Genesene andere Menschen nur in deutlich geringerem Maße infizieren könnten, falle der Grund für Grundrechtseinschränkungen weg.

Rechtsstaatliche Grundsätze müssten gerade auch in Krisenzeiten gelten, sagte die Ministerin. Konkret gehe es bei Erleichterungen zum Beispiel darum, dass Menschen in Pflegeheimen, die lange allein in ihren Zimmern essen mussten, wieder gemeinsam in den Speisesaal könnten – oder Geschwister zum Muttertag auch zusammen ihre Mütter besuchen können.

AdUnit urban-intext2

Quarantäne fällt weg

Laut Verordnung, die von der Regierung in einem beschleunigten Verfahren auf den Weg gebracht worden war, sollen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen für vollständig Geimpfte und Genesene wegfallen. Bei Treffen mit anderen Personen sollen sie nicht mitgezählt werden. Also könnten sich zum Beispiel auch in Regionen mit hohen Infektionszahlen zwei nicht geimpfte Menschen mit einer unbegrenzten Zahl Geimpfter treffen. Geimpfte sollen zudem negativ Getesteten gleichgestellt werden. Sie müssten in Läden oder beim Friseur keinen Test mehr machen.

Abendliche Ausgangsbeschränkungen fallen für Geimpfte und Genesene weg. Bei Beschränkungen für Präsenzunterricht sollen sie negativ Getesteten ebenfalls gleichgestellt werden. Derzeit gibt es aber noch keine zugelassenen Impfungen für Unter-16-Jährige.

AdUnit urban-intext3

In Quarantäne müssen Geimpfte und Genesene auch nicht mehr. Das gilt etwa für Menschen, die Kontakt zu Infizierten hatten oder aus dem Ausland einreisen – außer man hat sich mit einer in Deutschland noch nicht verbreiteten Virusvariante angesteckt oder man reist aus einem Virusvarianten-Gebiet ein. Auch Geimpfte und Genesene müssen aber weiter Masken an bestimmten Orten tragen und Abstandsregeln befolgen.

AdUnit urban-intext4

Ein Zeichen für die Veranstaltungsbranche wollte der Rosengarten-Betreiber m:con in Mannheim setzen. Bei einem Modellversuch im März sei gezeigt worden, dass Veranstaltungen unter Einhaltung von strengen Regeln möglich seien. Simuliert wurde im Rosengarten ein Event mit 230 Zuschauern und 90 Mitwirkenden. Der Test habe „einmal mehr gezeigt, dass mit einem ausgefeilten Veranstaltungs- und Hygienekonzept Veranstaltungen sicher umsetzbar sind“, sagte m:con-Geschäftsführer Bastian Fiedler.

Vor dem Besuch mussten sich alle Gäste registrieren und strenge Hygieneregeln einhalten. Dies habe zwar umgesetzt werden können, sei aber mit einem hohen logistischen und finanziellen Aufwand verbunden gewesen. dpa/pwr