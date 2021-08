Mehr Impfgelegenheiten geplant

Berlin/Mannheim. Für Kinder und Jugendliche soll es mit Blick auf den Schulbeginn mehr Corona-Impfmöglichkeiten geben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verteidigte Pläne von Bund und Ländern, nun auch in Impfzentren flächendeckend Impfungen für 12- bis 17-Jährige anzubieten, wie es in Arztpraxen schon möglich ist. Es gehe um ein leichter verfügbares Angebot, weil genügend Impfstoff da sei, sich zu schützen, sagte der CDU-Politiker am Dienstag im rbb. „Wer will, kann sich impfen lassen – keiner muss.“ Mehrere Ärztevertreter protestierten gegen die Beschlüsse, ohne dass die Ständige Impfkommission (Stiko) allgemein zu Impfungen von Kindern rät.

Einige Länder – darunter die USA – hatten bereits vor Monaten eine zeitweise Aussetzung des Patentschutzes gefordert, um den weltweiten Impffortschritt zu beschleunigen. Die Mannheimer Jura-Professorin Lea Tochtermann sagte im Interview mit dieser Redaktion, dass so ein Schritt der Kampagne sogar schaden könnte. „Wenn wir solche Systeme einfach so aushebeln, führt das dazu, dass alle Akteure nicht mehr wissen, wie sie sich verhalten sollen“, sagte sie. Man solle lieber die Möglichkeiten innerhalb des Patentgesetzes nutzen.

In den vergangenen Wochen haben Impfgegner in der Metropolregion Rhein-Neckar öfter anonyme Schreiben an Ärzte verfasst, in denen den Medizinern etwa Völkermord vorgeworfen wird. Ein Ludwigshafener Impfarzt und ein Kollege aus Speyer haben solche Schreiben festgehalten und Mordandrohungen in Internetforen abfotografiert.

In Mannheim hat sich die Zahl der Menschen, die sich zwischen 23. und 25. Juli in der Disco „Cubes Club“ in O 7 mit dem Virus infizierten, von 15 auf 29 erhöht. 13 von ihnen kommen aus dem Umland. Die Inzidenz liegt in der Quadratestadt nun bei 32,5. jor/sal/sma

