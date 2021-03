Mannheim. Der Umbau des Mannheimer Bahnhofsvorplatzes beginnt in den kommenden Wochen. Dies kündigten Christian Specht (CDU), Erster Bürgermeister, und Diana Pretzell (Grüne), Umweltdezernentin in der Quadratestadt, an. Um mehr Stadtbahn-Verkehr abwickeln zu können, wird bis Anfang 2023 ein viertes Straßenbahngleis im Kaiserring und auf dem Willy-Brandt-Platz gelegt.

AdUnit urban-intext1

Damit werde die Voraussetzung geschaffen, die Kapazitäten des öffentlichen Nahverkehrs in Mannheim und dem Umland weiter zu erhöhen. Derzeit steigen am Hauptbahnhof täglich rund 50 000 Bus- und Bahnfahrgäste ein und aus. Nach dem Umbau der Gleise will die Stadt ein „Klima-Entrée“, sprich: einen begrünten Bahnhofsvorplatz als Verweil- und Aufenthaltszone für Mannheim-Besucher, schaffen, der den ebenfalls neugestalteten Lindenhofplatz südlich des Bahnhofs „spiegelt“. Vorgesehen sind mehr Bäume und mehr Fahrradstellplätze. Die Arbeiten sollen zum großen Teil bis zur Bundesgartenschau 2023 fertig werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 30 Millionen Euro.