Mehr Freiheiten für Geimpfte?

Berlin/Mannheim/Heidelberg. Vollständig Geimpfte und Genesene sollen in der Corona-Krise wieder mehr Rechte bekommen. Insbesondere von Auflagen für private Treffen und nächtlichen Ausgangsbeschränkungen sollen diese Gruppen ausgenommen werden. Das geht aus einem Verordnungsentwurf hervor. Das Justizministerium versandte den Vorschlag am Donnerstag an die anderen Bundesministerien. Bundestag und Bundesrat müssen zustimmen. Wenn es nach der SPD geht, soll das in der kommenden Woche geschehen.

„Das Grundgesetz lässt Einschränkungen unserer Grundrechte nur zu, wenn es hierfür eine besondere Rechtfertigung gibt. Der Schutz von Leben und Gesundheit in der Pandemie ist eine solche Rechtfertigung“, sagte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) Lambrecht. „Wenn aber jetzt belegt ist, dass von vollständig Geimpften und Genesenen keine besondere Gefahr mehr ausgeht, dann müssen wir die Einschränkungen ihrer Grundrechte zurücknehmen. Es geht hier nicht um Sonderrechte oder Privilegien, sondern um ein zentrales Gebot unseres Rechtsstaats“, so die Justizministerin.

Heidelberg löst „Notbremse“

Im Entwurf steht: „Das heißt, dass es geimpften und genesenen Personen zukünftig wieder möglich sein wird, ohne vorherige Testung zum Beispiel Ladengeschäfte zu betreten, Zoos und botanische Gärten zu besuchen oder die Dienstleistungen von Friseuren und Fußpflegern in Anspruch zu nehmen.“

In Deutschland sind erstmals an einem Tag mehr als eine Million Corona-Impfungen verabreicht worden. Das erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Berlin.

Die Stadt Mannheim nimmt unterdessen mit einer neuen Allgemeinverfügung Betriebe in die Pflicht, ab einer Schwelle von zwei innerhalb von 14 Tagen positiv getesteten Beschäftigten umgehend das Gesundheitsamt zu informieren. Das gilt bereits, wenn die beiden auf demselben Stockwerk gearbeitet haben und schon bei positiven Schnelltests. Damit reagiert die Stadt auf viele Cluster im betrieblichen Bereich, die sie so künftig schneller eindämmen kann und nicht warten muss, bis ihr positive PCR-Tests von den betroffenen Einzelpersonen gemeldet werden.

Heidelberg dagegen darf als erste Stadt in Baden-Württemberg ab diesem Samstag die „Bundes-Notbremse“ wieder aussetzen: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt seit fast einer Woche unter dem Wert von 100. Oberbürgermeister Eckart Würzner sprach von einem „kleinen Stück mehr Freiheit“, das sich die Menschen in Heidelberg mit ihrer Umsicht und ihrer Disziplin auch verdient hätten.

Die wichtigsten Lockerungen: Die nächtliche Ausgangssperre fällt weg. Kundinnen und Kunden können zudem in Geschäften einkaufen, die nicht nur den täglichen Bedarf abdecken – ohne einen negativen Corona-Test, aber mit Termin („Click & Meet“). Im Nahverkehr reicht ab sofort wieder eine medizinische Maske – es muss kein FFP2-Modell mehr sein. Sollte die Inzidenz wieder an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegen, tritt die „Bundes-Notbremse“ wieder in Kraft. dpa/sma/miro

