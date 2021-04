Mehr Freiheiten durch Tests und Impfungen

Berlin/Mannheim. Im Ringen um Erleichterungen für Geimpfte bei Corona-Alltagsbeschränkungen gerät die Bundesregierung zusehends unter Druck. Bundesratspräsident Reiner Haseloff (CDU) brachte am Mittwoch ins Spiel, Vorgaben dazu schon in der nächsten Woche zu besiegeln statt wie bisher vorgesehen Ende Mai. Der Städte- und Gemeindebund mahnte angesichts erster Regelungen in einigen Ländern bundesweite Klarheit an.

Hessen etwa stellt vollständig gegen Corona Geimpfte rechtlich mit negativ getesteten Menschen gleich. Das sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag im Landtag. Auch Bayern hatte am Dienstag einen solchen Schritt angekündigt. In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Berlin und Niedersachsen gibt es ebenfalls schon Regelungen.

Entscheidung schon am 7. Mai?

Zugleich wächst das Angebot an Schnelltest-Zentren rasant. In Mannheim sind mehrere neue Einrichtungen entstanden, so am Hauptbahnhof und vor der Abendakamie. Ein weiteres auf den Kapuzinerplanken, eingerichtet von der Werbegemeinschaft Mannheim City und dem Modeunternehmen Engelhorn, wird an diesem Donnerstag öffnen. In der Stadt ist die Inzidenz am Mittwoch mit 86 neuen Fällen den zweiten Tag in Folge leicht zurückgegangen. Nach Zahlen der Stadt liegt sie nun bei 211,5.

Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, sagte dem „Handelsblatt“, der Bund solle am besten noch in dieser Woche eine Regelung vorlegen. „Wir können im Parallelverfahren von Bundestag und Bundesrat die Verordnung noch in der kommenden Woche verabschieden.“ Die Länderkammer könnte am 7. Mai in ihrer nächsten regulären Sitzung beschließen. „Es wäre aber auch jederzeit eine Sondersitzung vor oder kurz nach diesem Datum möglich.“ Die Bundesregierung plant bisher, dass das Kabinett die Pläne nächste Woche auf den Weg bringt und nach dem Bundestag der Bundesrat am 28. Mai abschließend entscheidet.

Der Bund will das Verfahren für die Verordnung aber beschleunigen. „Noch vor der Befassung im Kabinett soll dazu eine Verständigung mit Bundestag und Bundesländern hergestellt werden“, sagte ein Regierungssprecher. Hintergrund ist, dass eine Verordnung nicht wie ein Gesetz ins Parlament eingebracht wird. Der Bundestag kann der Regierung, die sie anfertigt, nur Maßgaben aufgeben, die diese dann in die Verordnung aufnehmen müsste. Um ein Hin und Her zu vermeiden, soll sie vorab abgestimmt werden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Montag angekündigt, so schnell wie möglich eine Verordnung vorzulegen. Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) sagte in der ARD: „Ich werde unverzüglich, schnellstmöglich jetzt eine Verordnung vorlegen, die genau das vorsieht, dass Grundrechte nicht mehr eingeschränkt werden, wenn keine Gefahr mehr ausgeht.“ Laut einem Eckpunktepapier der Regierung könnten vollständig Geimpfte und Genesene etwa beim Zugang zu Geschäften und Dienstleistungen wie Friseuren dieselben Ausnahmen bekommen wie negativ Getestete. dpa/sma