Mehr Fälle an Schulen

Mannheim/Berlin. An Mannheimer Schulen hat es zuletzt insgesamt 102 Corona-Infizierte gegeben. Das sagte Gesundheitsamtschef Peter Schäfer am Dienstag im Hauptausschuss des Gemeinderats. Dazu zählten auch Lehrkräfte und sonstiges Personal. Betroffen seien 24 Klassen. Berücksichtige man die Gesamtzahl der Schulen in Mannheim (mehr als 80) und den Umstand, dass unter Zwölfjährige noch nicht geimpft werden könnten, bewege sich das Pandemie-Geschehen hier noch „im erwartbaren Rahmen“, betonte Schäfer. Ab fünf Infizierten in einer Klasse würden die Schüler jeden Tag getestet und es gelte auch wieder die Maskenpflicht im Unterricht. Die war in Baden-Württemberg am Montag im Regelfall ausgesetzt worden.

Unterdessen stößt bundesweit der Vorstoß von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für eine Beendigung der Corona-Notlage in Deutschland auf Zustimmung und Kritik. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt mit Blick auf den Winter vor Spahns Idee, während der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, den Schritt mittlerweile für nachvollziehbar hält. sma/dpa