Mehr Azubis, aber noch offene Stellen

Ludwigshafen. Zum offiziellen Start ins Ausbildungsjahr verzeichnet die Region ein Plus bei den Azubi-Verträgen im Vergleich zur großen Corona-Delle im Vorjahr. Das Niveau vor der Pandemie ist aber noch nicht erreicht, viele Lehrstellen bleiben unbesetzt. Im baden-württembergischen Handwerk etwa gibt es noch 3550 offene Ausbildungsstellen. Auch bei der IHK Darmstadt fehlen noch jede Menge Bewerber und Bewerberinnen. In diesem Jahr verschiebe sich der Start der Ausbildung nach hinten in Richtung Herbst und sogar bis in den November und Dezember, so ein Sprecher. Im Bezirk der IHK Rhein-Neckar wurden deutlich mehr Neuverträge in den Städten Mannheim und Heidelberg abgeschlossen, Rückgänge gab es im Rhein-Neckar-Kreis und im Neckar-Odenwald-Kreis.

Dagegen hat die BASF alle angebotenen Azubi-Plätze besetzt. 800 junge Menschen starteten am Mittwoch ihre Ausbildung im Ludwigshafener Werk. Erstmals bietet der Chemiekonzern auch ein Umstiegsprogramm zur Spezialisierung für gelernte Elektroniker an. be