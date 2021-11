Mehr Aufträge und neuer Chef

Mannheim. Der Industriedienstleister Bilfinger hat nach monatelanger Suche nicht nur einen neuen Vorstandschef gefunden – das Unternehmen kommt auch nach und nach aus der Corona-bedingten Krise. „Viele Kunden holen jetzt Projekte nach, die sie während der Pandemie verschoben haben“, sagte Finanzvorständin und Interims-Chefin Christina Johansson am Donnerstag bei Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal. Demnach legte der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahresquartal kräftig zu.

Es gibt aber auch Risikofaktoren: Zum einen hätten einige Kunden mit Lieferengpässen zu kämpfen, zum anderen drückt die Sorge vor steigenden Preisen: In der Folge seien Unternehmen teils zögerlich bei der Planung neuer Projekte und der Auftragsvergabe. Erfreut äußerte sich Johansson über die am Vorabend bekanntgewordene Personalie: Zum 1. März 2022 wird Thomas Schulz neuer Vorstandschef bei Bilfinger. Der Bergbauingenieur steht im Moment noch an der Spitze des dänischen Unternehmens FLSmidth.

Der Bilfinger-Konzern beschäftigt in der Region rund 1000 Menschen. © dpa