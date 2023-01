Mehr Anträge auf Wohngeld

Mannheim. Die Zahl der Erstanträge auf Wohngeld hat sich in Mannheim zu Beginn des Jahres fast verfünffacht. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Hintergrund sind umfangreiche Veränderungen beim staatlichen Zuschuss zu den Wohnkosten. Durch die zum Jahresbeginn in Kraft getretene Reform hat sich die Zahl der Anspruchsberechtigten verdreifacht. In Mannheim dürfte sie damit bei rund 9000 Haushalten liegen.

Um die erwartete Flut von Anträgen bearbeiten zu können, sind in der Stadtverwaltung 20 Stellen neu geschaffen worden. Allerdings funktioniert die vom Bundesbauministerium versprochene vorläufige Auszahlung des Wohngeldes in Mannheim derzeit nicht: Nach Angaben der Stadtverwaltung ist die vom Land zur Verfügung gestellte Computer-Software aktuell nicht darauf ausgelegt. mig