Medikamente wohl länger knapp

Berlin. Hausärzte und Apotheker rechnen trotz der angekündigten Gegenmaßnahmen mit einem anhaltenden Medikamentenmangel in den kommenden Monaten. „Die jetzt diskutierten Maßnahmen werden in der hausärztlichen Versorgung kurzfristig nur bedingt helfen“, sagte Nicola Buhlinger-Göpfarth, stellvertretende Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, der „Rheinischen Post“. „Die Lieferengpässe sind in den Hausarztpraxen sehr deutlich zu spüren. Die Hausärztinnen und Hausärzte müssen inzwischen sehr viel Zeit investieren, um, sofern dies überhaupt möglich ist, Medikationen umzustellen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Tropfen auf den heißen Stein“

Auch Apothekerverbände erwartet anhaltende Lieferschwierigkeiten. „Es wird viele Monate dauern, bis die Versorgungssituation besser wird. Wir gehen davon aus, dass die Lieferprobleme auch 2023 anhalten und noch weitere Arzneimittel betroffen sein werden“, sagte Thomas Preis vom Apothekerverband Nordrhein. „Täglich werden neue Medikamente knapp: Aktuell fehlen Mittel zur Desensibilisierung von Allergikern, die sollen erst im Mai kommen – wenn die Pollensaison schon begonnen hat – dann kann man aber nicht mehr desensibilisieren.“

Die Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) seien nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“. Lauterbach will das Angebot wichtiger Arzneimittel besonders für Kinder besser gegen Lieferengpässe absichern. Eckpunkte für ein Gesetz sehen unter anderem neue Preisregeln vor. Das soll Lieferungen für Anbieter wirtschaftlich attraktiver machen. Im ZDF-„heute journal“ sagte der Minister: „Wir sehen das Problem schon lange. Wir müssen einen Teil der wichtigen Wirkstoffe wieder in Europa produzieren lassen. Und da hilft nur der Zwang, dass die Krankenkassen dann auch aus Europa kaufen müssen.“

330 Präparate betroffen

Mehr zum Thema Gesundheit Anhaltender Medikamentenmangel erwartet Mehr erfahren Gesundheit Lauterbachs Preishebel gegen Engpässe beim Fiebersaft Mehr erfahren Gesundheit Immer mehr Arzneimittel verzweifelt gesucht Mehr erfahren

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, forderte Lauterbach auf, höhere Preise nur für wirklich versorgungsrelevante Kindermedikamente zuzulassen. Im Gegensatz dazu kritisierte der CSU-Gesundheitsexperte Stephan Pilsinger in der „Augsburger Allgemeinen“: „Leider gehen die Maßnahmen auch nicht weit genug.“ Von den über 330 von Engpässen betroffenen Medikamenten würden nur wenige Arzneimittelgruppen wie Kinderarzneimittel, Krebsmedikamente oder Antibiotika von den geplanten Maßnahmen erfasst.

Der FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann sagte am Mittwochmorgen im Deutschlandfunk, Lauterbach habe mit seinen Eckpunkten den richtigen Weg eingeschlagen. „Wir müssen (uns) aber jetzt genau angucken, wo die Probleme genau sind.“ Ullmann forderte dazu einen gemeinsamen „Versorgungs-Gipfel“ von Ärzten, Apotheken und Pharmaindustrie. dpa