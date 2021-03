Mannheim/Berlin. Die Stadt Mannheim will die Maskenpflicht verschärfen. Ab dem kommenden Wochenende soll das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an mehreren stark frequentierten Orten Pflicht sein. Dazu sollen etwa der Alte Meßplatz, der Friedrichsplatz rund um den Wasserturm sowie weitere beliebte Freizeitorte im Freien gehören. Die genaue Liste stehe noch nicht fest, teilte die Stadt dieser Redaktion mit. Eine entsprechende Allgemeinverfügung werde in den nächsten Tagen verkündet. Auch solle die Maskenpflicht am Arbeitsplatz verstärkt kontrolliert werden.

Zur Begründung für die städtischen Maßnahmen verwies Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) auf die „leider wieder sichtbare Dynamik im Infektionsgeschehen“. Die Kommune wolle ihre bisherige Strategie ergänzen, um der Notwendigkeit eines anhaltenden Lockdowns gegenzusteuern und etwaige Lockerungen zu ermöglichen. Darüber wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten an diesem Mittwoch in Berlin sprechen.

Ringen um Mietnachlässe

Nach monatelangem Corona-Lockdown deuten sich in Deutschland bundesweit Öffnungsschritte an – allerdings abhängig vom regionalen Infektionsgeschehen und mit einer „Notbremse“. Das geht aus einem vorläufigen Beschlussentwurf vom Montagabend für die Bund-Länder-Runde an diesem Mittwoch hervor.

Verknüpft werden zahlreiche Öffnungen darin mit massenhaften Schnelltests. Dem Entwurf zufolge könnten schon von kommender Woche an Treffen des eigenen mit einem weiteren Haushalt möglich sein, beschränkt auf maximal fünf Personen. Derzeit darf man sich nur mit einer nicht im Haushalt lebenden Person treffen. Grundsätzlich soll der Lockdown aber – auch wegen der Gefahr durch Virusvarianten – bis 28. März verlängert werden. Sollte die Inzidenz an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen über einen bestimmten Wert klettern, sollen sofort die aktuell geltenden Lockdown-Regeln wieder in Kraft treten – ohne Extra-Beschluss.

Doch auch mögliche Lockerungen können viele Gastronomiebetriebe nicht mehr retten. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga rechnet für Baden-Württemberg und Hessen damit, dass mindestens ein Viertel der Betriebe entweder Insolvenz anmelden muss oder aufgibt – und somit nach dem Lockdown geschlossen bleibt.

Immer mehr Unternehmen ringen zudem mit ihren Vermietern um Mietnachlässe. Verfahren sind auch bei Mannheimer Zivilkammern anhängig. Mieten für Läden oder Geschäftshäuser, die schließen mussten, „treiben uns mächtig um“, erklärte Andreas Paul, Geschäftsführer des Mannheimer Vereins „Haus und Grund“. sma/be/cs/dpa