Mannheims Bürgerdienste in der Kritik

Mannheim. Derzeit müssen Mannheimerinnen und Mannheimer bei den Bürgerdiensten der Stadt lange Wartezeiten bei der Terminvergabe in Kauf nehmen. Oft sind Termine für die meisten Anliegen erst in etwa drei Wochen verfügbar, wie eine Prüfung bei den Vergabesystemen auf der Homepage der Stadt zeigt. Kurzfristige Termine werden nur selten angeboten, häufig sind dagegen gar keine in den verschiedenen Stadtteilen verfügbar.

Bürgerdienst in der Innenstadt im Quadrat K 7. © Dieter Leder

Das hat die Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler/Mannheimer Liste (ML) auf den Plan gerufen. Diese wendete sich mit einem Brief an die für den Bürgerservice zuständige Bürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne). In dem Schreiben fordert die ML eine Erklärung für die derzeitige Situation bei den Bürgerdiensten der Stadt. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der ML, Holger Schmid, bemängelt, dass dies kein Service an den Bürgern sei.

Rathaussprecher Kevin Ittemann dagegen sieht die Stadt bei den Bürgerdiensten gut aufgestellt. Das zeige auch eine Analyse des Nutzungsverhaltens. kpl