Mannheimer Synagoge beschädigt

Mannheim. In der Nacht zum Donnerstag ist an der Synagoge in der Mannheimer Innenstadt eine Scheibe an der Rückseite des Gebäudes beschädigt worden. Wie die Polizei erklärte, habe ein Unbekannter mit einem dumpfen Gegenstand gegen die Scheibe geschlagen. Der Schaden liege bei etwa 600 Euro, erklärte ein Sprecher. Die Polizei hat die Schutzmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen intensiviert. In diesem Zusammenhang hatte eine Streife einen Schlag wahrgenommen und den Schaden entdeckt. Ein Mann in der Nähe gab an, die Tat beobachtet zu haben. Der Täter soll etwa 20 Jahre alt sein, schwarze Locken haben und mit einer Jogginghose bekleidet gewesen sein. Zeugen können sich unter 0621/174 44 44 melden. Ob der Vorfall mit der Eskalation des Gaza-Konflikts im Nahen Osten zu tun hat, ist bisher unklar. Der Erste Bürgermeister Mannheims, Christian Specht, Polizeivizepräsidenten Siegfried Kollmar und die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Rita Althausen, verurteilten die Sachbeschädigung. Auch Politiker anderer Parteien mahnten, dass der Konflikt in Israel nicht zu Spannungen in der Mannheimer Gesellschaft führen dürfe. abo/mpt

