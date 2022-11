Mannheimer RNA hofft auf mehr Umsatz

Mannheim. Die Mannheimer Regionalfluggesellschaft Rhein Neckar Air (RNA) hofft, dass sie im April 2023 die Linienflüge nach Hamburg und Berlin wieder aufnehmen kann. Geschäftsführer Dirk Eggert nannte im Interview als einen Grund für seinen Optimismus, dass die Lufthansa ihre Inlandsflüge ausdünnen will. „Dann würden mehr Kunden aus der Region bei uns buchen, weil sie nicht mehr so kurzfristig einen Flug bei der Lufthansa reservieren könnten.“ Der Ausfall der Linienflüge in der Pandemie hat bei der RNA zu einem Umsatzrückgang von zwei Drittel geführt. Eggert sagte, dass dadurch aber auch die Fixkosten gesunken seien. was (Bild: Blüthner)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fluggesellschaft Warum die Mannheimer RNA in der Bahn keine Konkurrenz sieht Mehr erfahren Tarife Lufthansa ohne Streik mit Flugbegleitern einig Mehr erfahren