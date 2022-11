Mannheimer diskutieren mit

Mannheim. Ideen für ein Parkhaus für Fahrräder mitten in der Innenstadt, ein Park&Ride-System auf dem Maimarktgelände und eine Seilbahn, die nicht nur in die Quadrate, sondern auch nach Ludwigshafen fährt. Beim „MM“-Stadtgespräch, bei dem Händler, Politiker und Bürger über den Verkehrsversuch diskutierten, standen neben kontroversen Debattenbeiträgen am Ende zahlreiche Ideen für die Stadt.

In dem Format hatte der „MM“ eine Plattform zum Austausch und zur Diskussionen geschaffen. Zahlreiche Mannheimerinnen und Mannheimer nahmen das Angebot wahr – und meldeten sich in der Fragerunde der Veranstaltung zu Wort. Auf dem Podium saßen Verkehrsbürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD), Swen Rubel (Handelsverband Nordbaden), die Stadträte Gerhard Fontagnier (Grüne) und Martina Herrdegen (CDU) sowie Händlerin Christina von Alt-Stutterheim und Daniel Barchet (Bürger- und Gewerbeverein). Florian Karlein und Timo Schmidhuber vom „MM“ moderierten. Dass das Thema emotional aufgeladen ist, wurde bei den Einzelstatements und den Reaktionen auf die Antworten, wie etwa Geraune und teils lauten Rufen im Saal, deutlich. Am Ende erwuchs daraus eine konstruktive Debatte . vs/see