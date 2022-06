Mannheim soll sauberer werden

Mannheim. Mit der Grundreinigung der Planken hat die Stadt Mannheim eine Sauberkeitsoffensive gestartet. Damit soll ein sauberes und attraktives Stadtbild geschaffen werden. Ein kleiner, aber wichtiger Teil des Vorhabens sei mit der Beendigung der Grundreinigung der Planken umgesetzt worden, sagte Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell bei einem Pressetermin. Besonders mit Blick auf die Bundesgartenschau 2023 sollen die Anstrengungen zu einer sauberen Stadt verstärkt werden. „Die Stadt soll einen guten Eindruck hinterlassen“, betonte Pretzell.

Das soll mit verschiedenen Maßnahmen gelingen. In der Innenstadt werden dazu zum Beispiel leicht zu reinigende Auflagen bei Sitzbänken angebracht. Auch will man die Gastronomie mehr in die Verantwortung nehmen und die Reinigungszeiten des Stadtraumservices wurden erweitert. Mit verstärkten Kontrollen will die Stadt zudem vermehrt gegen ordnungsrechtliche Vergehen vorgehen. Zur Vermeidung von Müll durch Fast-Food-Verpackungen oder To-Go-Angeboten sowie durch Zigarettenstummel sind verschiedene Projekte mit der Klimaschutzagentur geplant.