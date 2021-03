Mannheim/Berlin. Um das Infektionsgeschehen zu bremsen, schließt die Stadt Mannheim ab Mittwoch alle Kitas und Krippen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung werde am Dienstag erlassen, teilte die Verwaltung am Montagabend mit. Als Grund gibt sie vermehrte Infektionen mit Coronavirus-Mutationen an. Aktuell seien deshalb sechs Einrichtungen geschlossen und 330 Kinder in Quarantäne.

Im Rhein-Neckar-Kreis sowie im Rhein-Pfalz-Kreis werden einzelne Lockerungsschritte zurückgenommen, da die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten worden ist. Beide Kreise kehren unter anderem zum Terminshopping zurück.

Im Kampf gegen Corona gab es neben deutlich steigenden Infektionszahlen einen weiteren Rückschlag: Deutschland setzt die Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca vorerst aus. Die Entscheidung sei eine „reine Vorsichtsmaßnahme“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin. Die meisten Bundesländer kündigten an, die Impfungen mit Astrazeneca unverzüglich einzustellen.

Die für Mittwochabend geplante Telefonkonferenz von Bund und Ländern zum Impfen soll voraussichtlich verschoben werden, um die Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde am Donnerstag zum weiteren Vorgehen bei dem Impfstoff abzuwarten, hieß es.

Die für diesen Dienstag vereinbarten Termine im Mannheimer Impfzentrum finden laut Stadt statt. Dabei kommt ein anderer Impfstoff zum Einsatz. bhr/dpa