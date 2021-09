Mannheim mit eigenen Impf-Angeboten

Mannheim/Berlin. Nach Schließung der letzten Impfzentren in Baden-Württemberg an diesem Donnerstag will die Stadt Mannheim die Pandemie mit zusätzlichen niederschwelligen Angeboten bekämpfen. Dazu ist ein eigenes mobiles Impfteam geplant, das weiter Sonderaktionen etwa in bestimmten Quartieren, auf zentralen Plätzen und vor Sportstätten übernehmen soll. Außerdem soll am Klinikum eine Art Mini-Impfzentrum eingerichtet werden, das allen in Mannheim gemeldeten Menschen ohne Hausarzt offen steht. Voraussetzung ist aber eine vorherige Terminvereinbarung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwar will das Land zumindest für die nächsten drei Monate den Kommunen noch insgesamt 30 mobile Impfteams zur Verfügung stellen. Mannheim wird jedoch kein eigenes bekommen, sondern muss jeweils eines in Heidelberg anfordern. Dort werden insgesamt vier stationiert, die auch den Rhein-Neckar-Kreis und Teile des Landkreises Karlsruhe mitversorgen müssen.

Da die Stadt Mannheim das für unzureichend hält, soll der Hauptausschuss des Gemeinderats an diesem Donnerstag als Ergänzung die Einrichtung eines eigenen mobilen Impfteams beschließen. Dafür sind monatlich 100 000 Euro vorgesehen. Die Kommune bemüht sich beim Land um eine Kostenübernahme. Inwieweit dies möglich sei, werde derzeit geprüft, so ein Sprecher des Sozialministeriums auf Anfrage. Ähnliche Anträge gebe es auch aus einigen anderen Kommunen.

Bei niederschwelligen Impfaktionen gilt Mannheim als bundesweiter Vorreiter. Die Stadt hat sehr früh damit angefangen, etwa in Quartieren mit hoher Wohndichte und sozialen Problemen den dort lebenden Menschen gezielt eine einfache Immunisierung gegen das Coronavirus anzubieten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei den Corona-Impfungen in Deutschland sind nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag inzwischen fast drei Viertel der Erwachsenen und ein Drittel der Kinder zwischen 12 und 17 Jahren vollständig geimpft. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach von einer „guten Quote“. (mit dpa)