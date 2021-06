Mannheim leuchtet in Regenbogenfarben

Mannheim/München. Die von der UEFA nicht genehmigte Regenbogen-Beleuchtung des Münchner Stadions hat auch am Tag des letzten deutschen EM-Gruppenspiels gegen Ungarn für heftige Debatten gesorgt. Von einem „Eigentor“, Glaubwürdigkeitsverlust und einer vertanen Chance der Europäischen Fußball-Union ist die Rede. Zeitungen und TV-Sender zeigen die Regenbogenflagge, Institutionen und Unternehmen präsentieren sich bei Twitter in bunter Optik.

Am Münchner Rathaus wehten sechs zehn Meter lange Regenbogenflaggen. Auch in Mannheim leuchteten wichtige Gebäude in Regenbogenfarben. An der Aktion beteiligten sich neben der SAP Arena, der Wasserturm, das Nationaltheater, das Kreativwirtschaftszentrum C-HUB, das Mannheimer Congress Center Rosengarten, die Abendakademie, das MVV-Hochhaus und das Kulturhaus Capitol.

Oberbürgermeister Peter Kurz erklärte: „Durch die Beleuchtung wichtiger und zentraler Orte in Mannheim wird ein sichtbares Zeichen für die Offenheit und das respektvolle Zusammenleben in Vielfalt in Mannheim gesetzt. Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung dürfen wir nicht zulassen. “ Der Geschäftsführer der SAP Arena, Daniel Hopp, sieht das ähnlich. „Die Stadt Mannheim und die SAP Arena stehen für die Akzeptanz von Vielfalt. Daher halten wir es für wichtig, Farbe zu bekennen“, sagte Hopp.

Die Regenbogenfahne steht als Symbol für die Akzeptanz und Gleichberechtigung von Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren. Hintergrund der Debatte ist ein Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität in Ungarn einschränkt und vor kurzem vom ungarischen Parlament gebilligt wurde. Das Gesetz gilt als besonderes Anliegen von Ministerpräsident Viktor Orbán.

„Dieses Gesetz ist eine Schande“

Die UEFA verteidigte ihre Entscheidung. Orbán appellierte an die deutsche Politik, das UEFA-Verbot zu akzeptieren. „Ob das Münchner Fußballstadion oder ein anderes europäisches Stadion in Regenbogenfarben leuchtet, ist keine staatliche Entscheidung“, sagte Orbán der Deutschen Presse-Agentur. Auch in Budapest gehören Orbán zufolge „die Regenbogenfarben selbstverständlich zum Straßenbild“. Eine Reise nach München sagte Orbán jedoch ab. Der Konflikt mit der Europäischen Union wegen des ungarischen Gesetzes zu Homosexualität spitzt sich unterdessen zu. „Dieses ungarische Gesetz ist eine Schande“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel. Es diskriminiere Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung.

Nach Angaben der Kommissionschefin sollen die rechtlichen Bedenken gegen das Gesetz nun in einem Schreiben an die ungarische Regierung näher ausgeführt werden. Sollte Ungarn die Vorwürfe nicht entkräften, dürfte die Brüsseler Behörde nach Inkrafttreten des Gesetzes ein Vertragsverletzungsverfahren gegen das Land einleiten. Dieses Verfahren könnte dann mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg enden. dpa/ham

