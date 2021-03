Mannheim/Rhein-Neckar. Die Zufriedenheit der Mannheimer Fahrradfahrer mit den Verkehrsbedingungen in der Stadt stagniert. Im aktuellen Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) kommt die Quadratestadt auf die Note 3,9, das entspricht dem Ergebnis der Befragung von vor zwei Jahren. Während das regionale Fahrradverleihsystem „VRN Nextbike“ gute Noten erhielt, gab es besonders schlechte Bewertungen für Mannheim bei der Radwegeführung an Baustellen und dem Einschreiten der Behörden gegen Falschparker auf Fahrradwegen.

In der bundesweiten Fragebogen-Aktion, die der ADFC alle zwei Jahre durchführt, beurteilen Radfahrerinnen die Situation in ihrer Stadt. In Mannheim beteiligten sich dieses Mal 1112 Radler, mehr als doppelt so viele wie 2018. Auch bundesweit lag die Beteiligung im Corona-Jahr mit rund 230 000 Fragebogen deutlich über der vorhergegangenen Befragung (rund 170 000 Teilnehmer).

Abgefragt wurden Sicherheit, Nutzerfreundlichkeit und Komfort der Fahrradverbindungen vor Ort. Wie der ADFC mitteilte, erbrachte die Befragung mit einer durchschnittlichen Note 4 bei den Großstädten bis 500 000 Einwohner keine wesentliche Veränderung zu 2018.

In der Metropolregion liegen Heidelberg (3,53) und Speyer (3,78) vor Mannheim. Neustadt/Wstr. (4,17), Ludwigshafen (4,18) und Worms 4,21) erzielten schlechtere Umfrage-Ergebnisse. Bundesweiter Spitzenreiter als fahrradfreundlichste Stadt ist Karlsruhe (3,07), dicht gefolgt von Münster (3,17) und Freiburg (3,35).