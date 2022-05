Mannheim feiert

Mannheim. Livemusik auf fünf Bühnen, ein Kunsthandwerkermarkt, Straßenkünstler sowie eine große Bewegungs- und Kreativaktion zum Mitmachen für Kinder – das ist das Mannheimer Stadtfest. Das Fest startet am Freitag um 14 Uhr, wird aber erst abends offiziell eröffnet. Bis Sonntagabend darf dann entlang der Planken und am Wasserturm gefeiert werden. Dazu sind die Planken für die Stadtbahnen gesperrt, was durch die gleichzeitige Baustelle am Hauptbahnhof zu größeren Umleitungen führt. Am Freitagabend und am Samstagabend sperrt die Stadt auch den Friedrichsring am Wasserturm, je nach Andrang der Besucher, ganz oder teilweise für den Autoverkehr. pwr

