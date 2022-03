Mannheim bekennt Farbe

Kiew/Mannheim. Ein nach Kämpfen ausgebrochenes Feuer an Europas größtem Kernkraftwerk in der Ukraine schürt die Furcht vor einer atomaren Katastrophe infolge des russischen Angriffskriegs. Zwar versicherten beide Seiten und auch internationale Experten, bei dem bald darauf gelöschten Brand sei keine Radioaktivität ausgetreten. Dennoch wächst die Sorge vor einer unkontrollierbaren Eskalation im Kriegsgebiet. So erwartet die Nato eine deutliche Verschärfung der Gefechte in der Ukraine. „Die kommenden Tage werden wahrscheinlich noch schlimmer sein, mit mehr Tod, mehr Leid und mehr Zerstörung“, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Eine von vielen Ukrainern erhoffte Flugverbotszone schloss die Allianz erneut aus, zugleich erwägt sie eine deutliche Aufrüstung im östlichen Bündnisgebiet.

Hilfsaktion in Mannheim gestoppt

Laut ukrainischem Innenministerium war der Brand auf dem AKW-Gelände im Gebäude eines Trainingskomplexes ausgebrochen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem gezielten Beschuss der Reaktorblöcke in Saporischschja durch russische Panzer. Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach hingegen von einer „Provokation des Kiewer Regimes in der Nuklearanlage“, die Russland in die Schuhe geschoben werden solle. Der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, Wolfram König, sieht derzeit keine Gefährdung für Deutschland.

Die Zahl der aus der Ukraine geflüchteten Menschen beläuft sich nach Angaben der UN-Organisation für Migration (IOM) inzwischen auf 1,25 Millionen. Davon seien allein etwa 672 000 nach Polen geflohen, sagte ein Sprecher. Die Bundespolizei sprach am Freitag von knapp 20 000 angekommenen Flüchtlingen in Deutschland, wobei die Dunkelziffer mangels Meldepflicht deutlich höher sein dürfte.

Überall in Deutschland kommt es zu Solidaritätsbekundungen, indem Gebäude in den ukrainischen Farben Blau und Gelb oder den Regenbogenfarben für Frieden beleuchtet werden – in Mannheim etwa das Nationaltheater, der Rosengarten und die SAP Arena. Hilfsaktionen werden überall organisiert. Andrang und Hilfsbereitschaft waren derart groß, dass das Mannheimer Nationaltheater seine Sammelaktion von Hilfsgütern auf dem Theatervorplatz, die noch bis einschließlich Montag andauern sollte, gestoppt hat. Ein großer Lastwagen sei mit gespendeten Gütern bereits auf dem Weg in Richtung Ukraine, ein zweiter starte am Sonntag. Am Samstagnachmittag soll eine Friedensdemonstration „ein starkes Zeichen“ der Solidarität mit den in der Ukraine lebenden Menschen setzen. Die Stadt geht davon aus, dass ab 16.15 Uhr etwa 2500 Menschen vom Alten Meßplatz und vom Berliner Platz in Ludwigshafen zum Ehrenhof des Mannheimer Schlosses laufen, wo gegen 17.30 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant ist. Hinter den Organisatoren hat sich ein breites Bündnis aus Sport, Politik, Kultur und Gesellschaft vereint. Für die Kundgebung sind unter anderem Reden von Oberbürgermeister Peter Kurz, seiner Amtskollegin aus Ludwigshafen, Jutta Steinruck, und den Bundestagsabgeordneten Isabel Cademartori (SPD), Gökay Akbulut (Linke) und Konrad Stockmeier (FDP) angekündigt. dpa/lok/seko/pwr

