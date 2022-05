Mann stirbt bei Polizei-Einsatz

Mannheim. Im Stadtteil Waldhof ist am Dienstag ein 31-Jähriger nach einem Schusswaffengebrauch der Polizei ums Leben gekommen. Der Mann soll sich mit seiner Mutter gestritten und sich mehrere Verletzungen mit einem Küchenmesser beigebracht haben. Die hinzugerufenen Polizisten versuchten, den 31-Jährigen zu beruhigen, und forderten ihn auf, das Messer aus der Hand zu legen. Weil der Mann darauf nicht reagierte, sollte er mit Reizgas überwältigt werden – was scheiterte. In der Folge kam es zu einer gezielten Schussabgabe ins Bein des Mannes.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Landeskriminalamt ermittelt

Dieser verstarb kurze Zeit später trotz Reanimationsmaßnahmen. Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des baden-württembergischen Landeskriminalamts (LKA) soll sich der 31-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und sich selbst erhebliche Verletzungen zugefügt haben. Das LKA hat die Ermittlungen übernommen, eine Obduktion wurde angeordnet. tbö

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2