Maimarkt ganz abgesagt

Mannheim. Der Mannheimer Maimarkt 2021 wird komplett ausfallen. Die Mannheimer Ausstellungsgesellschaft (MAG) hat jetzt auch den „Maimarkt Spezial Bauen – Umwelt – Energie“, der vom 23. bis 27. Juni geplant war, absagen müssen. Er sollte mit 150 Ausstellern in acht Hallen ein kleiner Ersatz der größten Deutschen Regionalausstellung sein und sich nur auf wenige Themen konzentrieren. Zwar habe man mit viel Abstand und Hygieneregeln geplant, so MAG-Geschäftsführerin Stephany Goschmann. Doch es sei „nach wie vor unklar, wann die dritte Corona-Welle bricht, und wir können nicht riskieren, dass für unsere Aussteller Kosten entstehen“, so Goschmann. pwr

