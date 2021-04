Mahnung für die Forschung

Mannheim/Stuttgart. Der baden-württembergische Datenschutzbeauftragte Stefan Brink lobt die große medizinische Forschungslandschaft im Südwesten. Gleichzeitig erinnert er im Interview an die Grundrechte in Bezug auf die Nutzung von Gesundheitsdaten: „Es prallen Grundwerte aufeinander“, sagte er. Man müsse die Gesundheit als verfassungsrechtliches Gut, die Forschungsfreiheit und die wirtschaftliche Verwertung von Forschungsergebnissen mit dem Recht auf Datenschutz in Einklang bringen.

Seit diesem Jahr gibt es hierzulande die elektronische Patientenakte – diese lehnt Brink in ihrer jetzigen Form ab. Sie soll den Zugriff für Ärztinnen und Ärzte aber auch für Krankenkassen vereinfachen. Doch auch für Forschende könnte sie relevant werden. Laut der Schweizer Pharmafirma Roche werden für die medizinische Forschung nur fünf Prozent der Daten in Studien erhoben. Der Rest werde aus der realen medizinischen Welt gezogen. Hier in Deutschland ist das noch schwer möglich, die meisten Daten kommen aus den USA oder dem asiatischen Raum. jor