«Magischer» Gosens führt DFB-Elf zum 4:2-Sieg

Nationalmannschaft „Kommen in die nächste Runde“

Im Auftaktspiel gegen Frankreich wurde Stürmer Kevin Volland (Bild) vom französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco erst spät eingewechselt, noch dazu als Linksverteidiger. Im Interview spricht der Ex-Hoffenheimer über seine Rolle, die Partie gegen Portugal, seine überraschende Nominierung für das Turnier und seine Oma. Herr Volland, gegen Frankreich kamen Sie nach Ihrer Einwechslung in der Defensive zum Einsatz. Hätten Sie sich eine andere EM-Premiere gewünscht? Kevin Volland: Nein! EM ist EM. Man will immer noch einmal alles reinwerfen, wenn man einen Einsatz bei einer EM bekommt. Da freut man sich über jede Minute. Das ist unser Job. Lieber spiele ich ein bisschen, als gar nicht. Wie ist die Mannschaft mit der 0:1-Niederlage umgegangen? Volland: Sehr professionell. Wir haben uns geärgert, aber sind wieder alle fokussiert auf das Portugal-Spiel und gut drauf. Wir haben eine gute Stimmung und ein tolles Miteinander im Kader. Daher werden wir auf jeden Fall ein gutes Spiel gegen die Portugiesen machen und dann auch eine Runde weiterkommen. Wer ist Ihr dickster Kumpel in der Mannschaft? Volland: Zu Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach und Christian Günter vom SC Freiburg habe ich einen sehr guten Draht. Wir haben einen ähnlichen Humor. Und Kai Havertz kenne ich natürlich schon ewig aus unserer gemeinsamen Leverkusener Zeit. Er ist ein super Junge mit einem tollen Charakter. Das zeichnet ihn aus. Über seine Qualitäten auf dem Platz brauchen wir ja nicht zu reden … Auch Ihre Qualitäten haben Bundestrainer Joachim Löw überzeugt. Waren Sie überrascht, als er bei Ihnen angerufen hat? Volland: Ja, klar. Wenn man vier, fünf Jahre nicht mehr dabei ist, ist das schon überraschend. Und ich war nach seiner Nachricht und der Bitte um Rückruf auch tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Es war ein sehr gutes Gespräch und ich war extrem glücklich an diesem Tag. Mein Bruder Robin hat die frohe Nachricht dann als erster erfahren. Er ist meistens einer der ersten Ansprechpartner für mich in der Familie. In Monaco ist Niko Kovac Ihr Trainer. Was ist er für ein Typ? Volland: Er ist in erster Linie mal ein Top-Trainer für uns in Monaco. Wir haben sehr viel Detailarbeit betrieben und im physischen Bereich hart geackert. Auch abseits des Platzes ist Kovac ein Supertyp, der immer ein offenes Ohr hat. Ihre Oma hat sich Sorgen gemacht, weil Sie den geplanten Familien-Urlaub am Gardasee wieder absagen mussten und stattdessen nun bei der EM spielen. Sie hätte den Urlaub vorgezogen, meinte sie … Volland (lacht): Sie hat es gar nicht so gemeint. Sie hatte Bedenken, dass ich möglicherweise wegen der Europameisterschaft nicht mehr nach Hause komme. Aber ich war noch dort. Meine Oma ist natürlich extrem glücklich und stolz, dass ich für Deutschland spiele. Und den Urlaub, den kriegen wir danach trotzdem noch hin. (Bild:dpa)

