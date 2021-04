Machtkampf in der Union spitzt sich weiter zu

Berlin. In den sich seit Tagen zuspitzenden Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union kommt neue Bewegung. Mit großer Mehrheit stellte sich die Junge Union am Sonntagabend hinter CSU-Chef Markus Söder und erhöhte damit den Druck auf CDU-Chef Armin Laschet. „Die beiden Kandidaten hatten genug Zeit, zu einer Entscheidung zu kommen. Dies ist nicht geschehen und jetzt sehen wir uns gezwungen, uns zu positionieren. Dies ist mit deutlicher Mehrheit für Markus Söder erfolgt“, sagte JU-Chef Tilman Kuban.

Das gesamte Wochenende hatten Söder und Laschet in streng geheimen Beratungen um eine Lösung gerungen, eine Einigung gelang zunächst nicht. Über den Verlauf der Gespräche drangen weiter keine Details an die Öffentlichkeit. Aus Unionskreisen war nur zu hören, Laschet und Söder seien in guten und konstruktiven Gesprächen. Die von beiden genannte Frist für eine Einigung endete am Sonntag. Sollten sich die Rivalen auch am Montag nicht einigen, könnte es auf eine Entscheidung in der Bundestagsfraktion am Dienstag hinauslaufen.

Merz warnt vor Kampfabstimmung

Am Sonntagabend landete Söder in Berlin, wo sich Laschet zu diesem Zeitpunkt aufhielt, war aber zunächst unklar. Über den weiteren Ablauf des Abends war zunächst nichts zu erfahren.

Die Berliner CDU bekräftigte am Sonntag ihre Unterstützung für Söder. Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann rief die Mitglieder seines Landesvorstands sowie die Bezirks- und Kreisvorsitzenden für Sonntagabend zu einer Online-Sondersitzung zusammen. Auch hier wurde erwartet, dass es um ein Stimmungsbild an der Basis ging. Die CDU hat 325 Kreisverbände, 27 Bezirks-, 17 Landes- und über 10 000 Ortsverbände. Am Wochenende hatte es in vielen Kreisverbänden Abstimmungen gegeben. So teilte etwa der CDU-Kreisverband Alzey-Worms mit, dass 82,9 Prozent der Mitglieder für Söder und 6,6 Prozent für Laschet gestimmt hatten.

Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann warnte vor besagter Abstimmung in der Fraktion am Dienstag. „Was wir jetzt brauchen, ist eine gemeinsame Lösung und keine Kampfabstimmung in der Fraktion“, sagte er unserer Redaktion. Zuvor hatte auch der im Kampf um den CDU-Vorsitz unterlegene Friedrich Merz vor dem Szenario gewarnt und sich hinter Laschet gestellt.

Der Chef der Senioren-Union der CDU, Otto Wulff, plädierte für Laschet. „Ich halte nichts davon, Politik auf Basis von Tagesmeinungen zu machen oder den Kanzlerkandidaten nach den Umfragen auszuwählen“, sagte er der dpa. „Wir müssen aus Überzeugung handeln. Und die Führungsgremien der CDU sind, wie ich auch, davon überzeugt, dass Laschet der richtige Kanzlerkandidat für die Union ist.“ dpa

