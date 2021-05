Maas führt Gespräche in Israel

Berlin/Mannheim. Vor dem Hintergrund einer Eskalation der Gewalt in Nahost reist Bundesaußenminister Heiko Maas an diesem Donnerstag nach Israel und in die Palästinensischen Gebiete. Er wird unter anderem den israelischen Außenminister Gabi Aschkenasi, Verteidigungsminister Benny Gantz und Präsident Reuven Rivlin treffen. In Ramallah will er mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Mohammed Schtaje sprechen.

AdUnit urban-intext1

Maas hatte sich zuvor noch einmal klar an die Seite Israels gestellt und im Bundestag den „Raketenterror“ der islamistischen Hamas „auf das Allerschärfste“ verurteilt. Israel habe das Recht und die Pflicht, sich zu verteidigen, sagte er. Der Außenminister forderte einen sofortigen Stopp der Angriffe auf Israel, die Vereinbarung einer Waffenruhe und anschließend direkte Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern über eine Lösung des Konflikts. Eine solche Lösung müsse es beiden Seiten ermöglichen, selbstbestimmt zu leben. „Wir sind deshalb der festen Überzeugung, dass dies nur eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung sein kann.“

Hartes Durchgreifen gefordert

Maas (SPD) forderte auch noch einmal ein hartes Durchgreifen gegen Antisemitismus in Deutschland. Er sprach sich dafür aus, „antisemitischen Hasspredigern, Hetzern und Gewalttätern hier in unseren eigenen Städten mit der ganzen Härte des deutschen Rechtsstaates entgegenzutreten – und zwar egal, ob sie schon immer hier leben oder erst in den letzten Jahren hierher gekommen sind“.

„Lage bis zuletzt beobachtet“

Jeder solle wissen: „Auf unseren Straßen darf es keinen Zentimeter Platz geben für Antisemitismus. Niemals und nie wieder.“ Bei Demonstrationen waren in den vergangenen Tagen auch antisemitische Parolen skandiert worden.

AdUnit urban-intext2

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verbot unterdessen am Mittwoch drei Vereine von Hisbollah-Anhängern. Sie sollen in Deutschland Geld für eine Stiftung der pro-iranischen Schiiten-Bewegung Hisbollah im Libanon gesammelt haben.

Nach der Eskalation einer pro-palästinensischen Kundgebung am Samstag auf dem Friedensplatz hat Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht das Vorgehen hinsichtlich des Genehmigungsprozesses der Veranstaltung im Interview mit dieser Zeitung verteidigt.

AdUnit urban-intext3

Man habe bis zuletzt die Lage beobachtet, mit Polizei und Einsatzleitung gesprochen, ob es neue Erkenntnisse durch den Staatsschutz gibt. Man habe „ein Verbot in Erwägung gezogen“, sei aber zu dem Schluss gelangt, „dass unsere Begründung nicht ausreichen würde, dass ein solches Verbot vor Gericht standhält“, sagte Specht in Bezug auf die Rechtsprechung. dpa/see

AdUnit urban-intext4