Luisenpark schließt bis April

Mannheim. Ab 2. November wird der Mannheimer Luisenpark komplett zur Baustelle. Für den Endspurt der Bauarbeiten zur Bundesgartenschau 2023 schließt der Park daher für alle Besucher. Eine Ausnahme stellt nur der Chinesische Garten rund um das Teehaus dar, das für Inhaber von Jahreskarten weiter zugänglich bleibt.

Der Luisenpark ist – neben dem ehemaligen Gelände der Spinelli-Kaserne – Austragungsort der Bundesgartenschau, die am 14. April 2023 beginnt. Bislang konzentrierten sich die Bauarbeiten auf die „Neue Parkmitte“, wo eine Unterwasserwelt, ein Restaurant, eine begehbare Vogelvoliere, ein Südamerikahaus sowie ein vergrößertes Pinguingehege entstehen. Dort sei man „auf der Zielgeraden“, erklärt Park-Geschäftsführer Joachim Költzsch. Doch bis zur Bundesgartenschau müsse es jetzt eben „mit aller Kraft an den Endspurt gehen“, so Költzsch. „Dafür brauchen die Baufirmen Bewegungsfreiheit“, wirbt er um Verständnis, denn nun werde „an allen Ecken noch etwas gemacht“, etwa die Seebühne und Wege erneuert, Beete aufgehübscht sowie Freiflächen umgestaltet.