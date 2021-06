Löws Versprechen

München. Jetzt wird es bei der EM ernst für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Gleich im ersten Spiel wartet am Dienstagabend (21 Uhr/ZDF) in München Weltmeister und Turnierfavorit Frankreich auf das Team von Joachim Löw. Der Bundestrainer hat bis auf den Münchner Leon Goretzka (Trainingsrückstand) und den Gladbacher Jonas Hofmann (Knieverletzung) alle seine Spieler zur Verfügung. Der Auftakt gegen die starken Franzosen vor 14 000 Zuschauern wird gleich eine besondere Härteprobe und entscheidet schon mit über den weiteren Turnierverlauf.

AdUnit urban-intext1

Löw versprach, „dass wir mit Stolz das Trikot tragen und alles raushauen, was wir brauchen. Es ist klar, jeder Einzelne muss das Maximale abrufen“, betonte der Bundestrainer, der sein letztes großes Turnier bestreitet. Deutschland geht als dreimaliger Europameister in den paneuropäischen Wettbewerb. Der letzte kontinentale Titel liegt 25 Jahre zurück. Im anderen Spiel der Gruppe F treffen Ungarn und Titelverteidiger Portugal zuvor um 18 Uhr in Budapest aufeinander. dpa