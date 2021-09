Löwen unter Schock

Mannheim. Nach dem Aus in der 2. Qualifikationsrunde der European League sitzt der Frust bei den Bundesliga-Handballern der Rhein-Neckar Löwen tief. „Wir sind alle mega-enttäuscht“, sagte Trainer Klaus Gärtner am Mittwoch vor dem Rückflug von Portugal nach Deutschland im Gespräch mit dieser Redaktion. Der zweifache deutsche Meister war am Dienstag nach einer 28:33-Niederlage am Außenseiter Benfica Lissabon gescheitert und steht vor der Bundesligapartie am Sonntag (16 Uhr) beim TVB Stuttgart und der Pokalbegegnung am Dienstag (19 Uhr) beim SC DHfK Leipzig schon gewaltig unter Druck.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit dem überraschenden K. o. in der European League setzte sich ein seit drei Jahren andauernder Negativtrend bei den Löwen fort. Im Interview mit dieser Redaktion informierte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann über eine Entscheidung, die der Club bereits vor dieser Saison getroffen und bislang noch nicht kommuniziert hatte. Die Kompetenzen von Oliver Roggisch bei der Kaderplanung wurden beschnitten und sein Arbeitsprofil verändert. „Die sportliche Verantwortung wird zukünftig nicht mehr bei einer Person liegen“, verriet Kettemann.