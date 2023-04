Löwen im Pokal-Fieber

Mannheim. Die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen reisen mit großer Vorfreude zur Endrunde um den DHB-Pokal in Köln. „Wir wollen alles dafür tun, um den Pokal mit nach Hause zu nehmen“, sagte Trainer Sebastian Hinze vor dem Halbfinale am Samstag (16.10 Uhr/live in der ARD) vor knapp 20 000 Zuschauern in der Kölner Lanxess-Arena. Das zweite Halbfinale bestreiten der amtierende Meister SC Magdeburg und der TBV Lemgo Lippe. Das Finale wird am Sonntag ausgetragen.

Möglicherweise müssen die Mannheimer, die zum zwölften Mal an der Endrunde teilnehmen – aber nur 2018 den Titel holten – dabei aber ohne ihren erfahrenen Kapitän Patrick Groetzki auskommen. „Er ist krank und liegt im Bett. Es sieht nicht gut fürs Wochenende aus“, sagte Hinze, dessen Mannschaft in der Bundesliga zuletzt viermal verlor.

„Etwas Besonderes herausholen“

Die Niederlagenserie habe zwar eine gewisse Wirkung auf seine Spieler, gab der Trainer offen und ehrlich zu. Gleichzeitig sei die Pokalendrunde aber auch eine große Chance. „Wir können etwas Besonderes aus dieser Saison herausholen, ohne viel verlieren zu können“, sagte Hinze und stellte den speziellen Charakter der Pokalendrunde heraus: „Jedes einzelne Spiel ist wie ein Finale.“

Linksaußen Uwe Gensheimer sieht seine Mannschaft im Halbfinale gegen die formstarken Flensburger gar als Außenseiter, findet das aber gar nicht schlecht. Er hofft darauf, dass die Löwen ohne den ganz großen Druck ein wenig befreiter agieren und nicht denken, „dass wir etwas verlieren können“.