Löwe Gärtner: „Wollen wieder woanders hin“

Mannheim. Nach einer enttäuschenden Vorsaison strebt Trainer Klaus Gärtner mit den Handballern der Rhein-Neckar Löwen in der näheren Zukunft wieder eine bessere Rolle in der Bundesliga an. „Wir alle in diesem Verein wollen mehr, wir alle wollen wieder woanders hin“, sagte der 46-Jährige im Interview mit dieser Redaktion. Gärtner sieht vor allem bei der Personalplanung Optimierungsbedarf: „Es geht darum, schlauer und vielleicht auch früher als unsere Konkurrenz auf dem Transfermarkt zu agieren.“ Aus den gemachten Fehlern müsse man lernen und „besser werden“.

In der Tabelle erwartet er in der neuen Saison einen „Vierkampf um Platz drei“ zwischen den Füchsen Berlin, dem SC Magdeburg, der MT Melsungen und den Löwen: „Den THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt sehe ich wieder vor allen anderen.“ Der Bundesligist startet am Samstag (18 Uhr) und Sonntag (15 Uhr) mit den beiden European-League-Spielen gegen Spor Toto SK Ankara in die Saison. mast