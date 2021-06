Löw will andere Taktik

München. Joachim Löw hat für das zweite EM-Gruppenspiel einige taktische Veränderungen in der Offensive angekündigt. „Taktisch müssen wir schon etwas anderes ins Spiel reinbringen, das heißt mehr Offensivkraft“, sagte der Fußballbundestrainer am Freitagabend. Ob damit auch personelle Neubesetzungen in der Startelf verknüpft sind, ließ der Bundestrainer vor der Partie gegen Europameister Portugal am Samstag (18 Uhr/ARD und MagentaTV) offen.

AdUnit urban-intext1

„Taktische Änderungen kann man mit der gleichen Formation durchführen, man kann aber auch einige Wechsel vornehmen“, hielt sich Löw alle Optionen offen. Defensiv seien keine Veränderungen nötig, die Stabilität habe im ersten Turnierspiel gestimmt. Nach dem 0:1 zum EM-Auftakt gegen Weltmeister Frankreich ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schon in Zugzwang. dpa