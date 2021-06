Löw nimmt Schuld auf sich

Herzogenaurach. Joachim Löw hat „ohne Wenn und Aber“ die Verantwortung für den bitteren Achtelfinal-K.o. bei der Fußball-EM übernommen. „Es tut mir leid, dass wir unsere Fans enttäuscht haben und nicht die Begeisterung ausgelöst haben, die wir uns vor dem Turnier vorgenommen haben“, sagte der scheidende Bundestrainer einen Tag nach dem 0:2 gegen England bei seiner letzten DFB-Pressekonferenz in Herzogenaurach. „Es liegt in meiner Verantwortung“, betonte der 61-Jährige, der sich in der Nacht in einer Ansprache an seine Spieler und den gesamten Betreuerstab für das Vertrauen und die langjährige Zusammenarbeit bedankt hatte. „Diese menschliche Seite wird bleiben, dafür bin ich wahnsinnig dankbar“, sagte Löw: „Für diese Momente ist man gern Trainer.“

„Es tut mir leid“: Joachim Löw am Mittwoch in Herzogenaurach. © dpa

Der Südbadener sieht trotz der großen Enttäuschung positive Perspektiven für das Team um Kai Havertz und Joshua Kimmich. „Ich glaube, dass diese Mannschaft und einige Spieler, die mit Sicherheit auch die nächsten Jahre dabei sind, wirklich eine sehr, sehr gute Zukunft vor sich haben und vielleicht auch diesen Erfolg erreichen, den sie sich alle wünschen“, sagte Löw. dpa