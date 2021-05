Löw nimmt Hofmann mit zur EM

Frankfurt. Joachim Löw holt die vor zwei Jahren von ihm ausgemusterten Thomas Müller und Mats Hummels für eine erfolgreiche Europameisterschaft in die Fußball-Nationalmannschaft zurück. Das Weltmeister-Duo von 2014 zählt zum 26 Spieler umfassenden Kader, den der Bundestrainer am Mittwoch in Frankfurt präsentierte. Ebenfalls dabei: Jonas Hofmann aus St. Leon-Rot, der in der Bundesliga für Gladbach spielt.

„Es steht über allem, ein erfolgreiches Turnier zu spielen. In puncto Führung können sie der Mannschaft einiges geben“, begründete Löw die Rückkehr von Dortmunds Abwehrchef Hummels und Bayern-Angreifer Müller, die „zum jetzigen Zeitpunkt“ richtig sei. Auch bei seiner letzten Kader-Nominierung wartete der nach der EM ausscheidende DFB-Coach mit einigen Überraschungen auf. Löw berief als weitere Rückkehrer nach jahrelanger Abstinenz den Ex-Hoffenheimer Kevin Volland von AS Monaco für den Sturm und den Freiburger Verteidiger Christian Günter. Im Aufgebot fehlen Julian Draxler, Julian Brandt und Jonathan Tah. mast/dpa