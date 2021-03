Mannheim. Der wegen Geschäften mit Corona-Masken bundesweit heftig in die Kritik geratene Mannheimer Politiker Nikolas Löbel (Bild) hat am Montag nun doch mit sofortiger Wirkung sein Bundestagsmandat abgegeben und ist auch aus der CDU ausgetreten.

„Um weiteren Schaden von meiner Partei abzuwenden, lege ich mein Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung nieder“, teilte er am Montag mit. Nur kurz danach vermeldete der Mannheimer Kreisverband auch Löbels Parteiaustritt. Die Mannheimer Stadtverwaltung informierte Löbel darüber hinaus, dass er sein Mandat im Gemeinderat zum 31. März abgeben werde.

Lindner: Frage der Ehre

Der 34-Jährige hatte am Sonntag zunächst angekündigt, von seinem Sitz im Bundestag erst zum 31. August zurückzutreten. „Wir begrüßen, dass er unserer Forderung und Appell nachgekommen ist. Sie vermeidet eine unnötige Hängepartie für alle Beteiligten“, so der Kreisverband. Der muss nun über einen neuen Vorsitzenden sowie einen Kandidaten für die Bundestagswahl entscheiden. Dies wolle man bei einer Vorstandssitzung am kommenden Montag vorbereiten, sagte die stellvertretende Kreisvorsitzende Katharina Funck. Über mögliche Interessenten ist aus der Mannheimer CDU aktuell wenig zu hören.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat den zurückgetretenen CDU-Bundestagsabgeordneten Löbel aufgefordert, die aus den Masken-Deals erhaltene Provision zu spenden. „Das sollte für ihn eine Frage der Ehre und der tätigen Reue sein“, sagte Lindner dieser Redaktion. Lindner schlägt zur weiteren Aufklärung vor, einen unabhängigen Sonderermittler einzusetzen, um die Arbeit der Ministerien zu prüfen.

Der Staatsrechtler Joachim Wieland hat als Konsequenz aus der Maskenaffäre die Offenlegung der genauen Höhe aller Nebeneinkünfte von Bundestagsabgeordneten gefordert. Das würde mehr Transparenz schaffen und die Mandatsträger außerdem unter Rechtfertigungsdruck gegenüber ihren Wählern setzen. „Wer Hunderttausende Euro im Jahr zusätzlich verdient, kann doch nur schwer behaupten, dass er noch ein Vollzeitpolitiker ist. Und davon gibt es einige im Bundestag“, sagte Wieland. Der Staatsrechtler, der früher in Speyer lehrte, forderte außerdem, dass jeder Politiker künftig dokumentieren sollte, mit welchen Lobbyisten er sich trifft und mit wem er seine Geschäfte so nebenher macht.

Auch Löbels bisheriger Fraktionskollege Georg Nüßlein, ebenfalls wegen Geschäften mit Corona-Masken im Zwielicht, gab sein Mandat sowie die Parteimitgliedschaft auf. Gegen ihn ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit.

Die Führung der Unionsfraktion kündigte den Abgeordneten umfangreiche Maßnahmen an, um eine Wiederholung solcher Vorgänge zu verhindern. „Wir werden uns als Fraktion einen Verhaltenskodex geben, der über das, was rein rechtlich von Mitgliedern des Deutschen Bundestages erwartet wird, deutlich hinausgeht“, heißt es in einem Schreiben von Fraktionschef Ralph Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt an die Abgeordneten der Union.

Massiven Druck ausgeübt

Die Parteiführungen von CDU und CSU sowie die Fraktionsspitzen hatten am Wochenende massiven Druck auf die beiden Abgeordneten ausgeübt, sofort aus dem Bundestag auszuscheiden. „Wer als Volksvertreter versucht, in dieser Krise für sich persönlich Geld zu verdienen, muss das Parlament unverzüglich verlassen“, sagte der CDU-Vorsitzende Armin Laschet. Zum Parteiaustritt Nüßleins sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume: „Dieser Schritt war unausweichlich, auch um weiteren Schaden von der CSU abzuwenden.“ mit dpa (Bild: dpa)