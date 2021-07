Löbel fehlen die Beweise

Mannheim. Der ehemalige Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete und Stadtrat Nikolas Löbel (Bild) steuert im juristischen Streit mit seinem Mieter auf eine Niederlage vor dem Amtsgericht zu. In der mündlichen Verhandlung ließ Richterin Waltraud Bag durchblicken, dass Löbel ohne ausreichende Gründe das Mietverhältnis gekündigt habe. Der Ex-Politiker hatte dieses am 29. Januar 2020 mit der Begründung aufgekündigt, dass der Mieter sich in einer herabwürdigenden Art und Weise vor anderen über ihn geäußert habe. Die Aussagen der vier Zeugen – darunter auch Löbels Vater – hätten aber die Beleidigungsvorwürfe nicht bestätigen können, so Bag weiter. Kläger und Beklagte können in den nächsten drei Wochen noch ihr Recht zur Stellungnahme wahrnehmen. Das Urteil soll dann am 25. August verkündet werden.

Zwei Tage vor der Kündigung war der Kläger auf Veranlassung Löbels für die Dauer von Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten in eine Ersatzwohnung gezogen. Der Mieter sagt, dass Löbel ihm versprochen habe, er könne nach Beendigung der Arbeiten wieder in seine alte Wohnung zurückkehren. Dazu kam es aber nicht, Löbel ließ nach dem Auszug des Mieters die Schlösser in der Wohnung austauschen. Aus „verbotener Eigenmacht“ wie das Amtsgericht und das Landgericht in bisher zwei Verfahren festgestellt haben. Löbel begründete sein Vorgehen mit ehrabschneidenden Beleidigungen. Das Verhältnis sei zerrüttet. Der Mieter sieht das anders, er will auf jeden Fall in seine alte Wohnung oder in eine andere in dem Mietshaus zurückkehren. Außerdem verlangt er Schadenersatz. was (Bild: TRöster)