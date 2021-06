Lockerungen trotz Delta-Gefahr

Stuttgart/Wiesbaden/Mannheim. Angesichts weiter sinkender Corona-Neuinfektionen plant die baden-württembergische Landesregierung viele Lockerungen, die Anfang nächster Woche in Kraft treten sollen. Wenn in einer Region die Inzidenz unter zehn Ansteckungen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen fällt, sollen auch wieder größere Feiern möglich werden. Lockerungen sind auch im Kultur- und Veranstaltungsbereich geplant. „Bleiben die Inzidenzen stabil oder sinken weiter, dann können wir trotz der Delta-Variante weiter lockern“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

Einzelheiten seiner Lockerungspläne wollte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) am Dienstag noch nicht nennen. Der Entwurf der Verordnung sei gerade in der internen Abstimmung. Sein Zeitplan sieht die Veröffentlichung der neuen Regeln Ende dieser Woche vor, die nach dem Wochenende in Kraft treten sollen. Lucha verspricht eine „Verordnung, die die Leute verstehen und akzeptieren“.

In Mannheim ist die Inzidenz nach Zahlen der Stadt mit nur vier am Dienstag gemeldeten Neuinfektionen auf 12,9 zurückgegangen. Die Delta-Variante sei hier bisher nur „in Einzelfällen“ aufgetreten, sagte Gesundheitsamtschef Peter Schäfer dieser Redaktion. Für Deutschlandmeldete das Robert Koch-Institut am Dienstag eine Inzidenz von 8.

Kinderschutzbund mahnt

Auch Hessen lockert aufgrund niedriger Zahlen bei den Neuinfektionen die Corona-Regeln deutlich. Das betrifft unter anderem private Kontakte, Einkaufen und die Gastronomie. An den Schulen werde die Maskenpflicht im Unterricht entfallen, kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag in Wiesbaden an. Schülerinnen und Schüler müssten nur noch im Gebäude, in den Gängen und bis zum Platz eine Schutzmaske tragen. Es soll weiterhin zweimal die Woche einen Corona-Test geben.

Lockerungen bei der Maskenpflicht sind zudem für Schülerinnen und Schüler an Bayerns Grundschulen geplant, sofern sie an ihrem Platz sitzen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kabinettskreisen erfuhr. In Sachsen müssen sich Schüler und Lehrerinnen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter zehn in Zukunft nur noch ein- statt zweimal wöchentlich auf Corona testen. Zudem sollen Schulen und Kitas auch bei hohen Infektionszahlen und einer Inzidenz über 100 nicht mehr so schnell schließen. Und Berlin kündigte an, dass die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen bei niedrigen Infektionszahlen nach den Sommerferien wieder komplett in den Schulen unterrichtet werden. In Berlin sollen bei privaten Treffen bald außerdem bis zu 100 Personen erlaubt sein, Sachsen hebt bei niedrigen Infektionszahlen die Maskenpflicht im Freien auf.

Unterdessen dringt der Kinderschutzbund auf mehr Vorbeugung und besseren Schutz an Schulen. Auch in dieser Phase der Pandemie, in der sich die besonders ansteckende Delta-Variante ausbreitet, werde dafür politisch wieder nicht genug unternommen, sagte Verbandspräsident Heinz Hilgers dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er verwies auf bessere Digitalausstattung oder den rechtzeitigen Einbau von Lüftungen. Seine Bilanz: „Das ist ein einziges Trauerspiel.“ Er fürchte, dass die Kinder erneut Verlierer der Pandemie sein werden. dpa/sma

