Lockerungen rücken näher

Berlin/Mannheim. Angesichts weiter sinkender Corona-Fallzahlen gibt es immer mehr Lockerungen der noch geltenden Beschränkungen. Auch beim Reisen im In- und Ausland gibt es deutliche Erleichterungen. Am Montag könnte auch der Einzelhandel in Mannheim wieder öffnen – sofern die Inzidenz bis einschließlich Samstag unter 150 bleibt. Kundinnen und Kunden müssen aber in den Geschäften vorab einen Termin vereinbaren und einen negativen Corona-Test nachweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.

AdUnit urban-intext1

Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft City, ist überzeugt, dass viele Kundinnen und Kunden in die Innenstadt zurückkehren – „aus Notwenigkeit, aus Neugier und aus Kauflust“. Unterdessen schaffen immer mehr Bundesländer die Impfpriorisierung zumindest in den Arztpraxen ab.

In Bayern und in Baden-Württemberg dürfen ab kommender Woche alle bisher verfügbaren Corona-Impfstoffe ohne Rücksicht auf die staatlich vorgegebene Priorisierung beim Arzt verimpft werden. Dies werde „im Laufe der nächsten Woche“ passieren, sagte Markus Söder in München. In Baden-Württemberg können die Ärzte ab Montag vollständig selbst entscheiden, wer die Impfung gegen das Coronavirus zuerst bekommt. Auch Berlin hebt ab Montag die Priorisierung für alle verfügbaren Corona-Impfstoffe bei Haus- und Betriebsärzten auf.

Das Robert Koch-Institut betonte, dass jede und jeder mit einer Corona-Infektion rechnen müsse, der sich nicht impfen lasse. „Dieses Virus wird uns nicht mehr verlassen“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. „Dieses Virus wird auf Dauer jeden Deutschen infizieren, der nicht geschützt ist durch eine Impfung. Das wird auf Dauer so sein.“

AdUnit urban-intext2

Ende der Beschränkungen?

Mit den sinkenden Neuinfektionszahlen lockern immer mehr Bundesländer die Corona-Regeln für Regionen, bei denen die Bundesnotbremse von 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen nicht mehr greift. Baden-Württemberg will schon von Samstag für Kreise, in denen fünf Tage lang die Inzidenz von 100 unterschritten wird, die Regeln in der Gastronomie, im Tourismus und in der Freizeit entschärfen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht erwartet mit Blick auf die Corona-Maßnahmen ein baldiges Ende der Grundrechtseinschränkungen für alle Menschen. „Ich möchte, dass es nun Veränderungen für uns alle gibt, nicht nur für Geimpfte und Genesene“, sagte die SPD-Politikerin dem „Handelsblatt“. „Wir alle müssen Schritt für Schritt wieder die Möglichkeit bekommen, unsere Grundrechte wieder vollständig auszuüben.“ Dies sei „eine Frage von wenigen Wochen, teilweise auch nur von Tagen, aber ganz bestimmt nicht mehr von einem halben Jahr“. cs/dpa