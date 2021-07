Lkw-Standorte unter Strom

Mannheim/Stuttgart. Daimler Truck plant den Aufbau eines Produktions- und Technologieverbundes für elektrische Antriebskomponenten und Batteriesysteme. Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Management und Arbeitnehmerseite darauf geeinigt, wie sich die Lkw-Standorte Mannheim, Gaggenau und Kassel in Zukunft aufstellen. Daimler will dafür bis zum Jahr 2035 insgesamt eine halbe Milliarde Euro in die drei Standorte investieren. Wie viel davon nach Mannheim fließt, ist noch unklar. Im Lkw-Motorenwerk von Mercedes-Benz mit derzeit rund 4800 Beschäftigten sollen künftig Prototypen für Batteriezellen entwickelt werden.

Mit der Vereinbarung schaffe man für die Werke „optimale Voraussetzungen für maximale Wettbewerbsfähigkeit“, erklärte Yaris Pürsün, Leiter der globalen Produktion von Antriebskomponenten für Daimler Truck. Der Mannheimer Betriebsratsvorsitzende Bruno Buschbacher sprach von einer „Zeitenwende“ für den Standort und „richtungsweisenden Entscheidungen“. Er forderte, in den nächsten Jahren massiv auch in Qualifizierung und Weiterbildung der Beschäftigten zu investieren. jung